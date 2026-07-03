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21:42, 3 июля 2026Мир

Президент Литвы выступил с мрачным для НАТО прогнозом

Науседа: НАТО распадется, если не все государства будут тратить на оборону 5 % от ВВП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

НАТО может распасться, если члены альянса не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Politico.

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5 процента. Это разделит альянс на две или три части», — спрогнозировал политик.

По мнению Науседы, это плохо скажется на духе коллективной обороны в организации и может стать проблемой.

Ранее СМИ писали, что в альянсе опасаются гнева президента США Дональда Трампа из-за того, что ряд стран может принять решение снизить расходы на оборону. До этого премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага, скорее всего, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2 процентов ВВП в этом году.

В Германии также заявили, что Европе необходимы четкие и прозрачные сигналы от США относительно будущего американского военного присутствия и распределения оборонных возможностей.

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