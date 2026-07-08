«Не играйте с нами». НАТО вновь хочет признать Россию угрозой. Что заявил лидер альянса и как отреагировали в Москве

Генсек НАТО Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран альянса

НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса, заявил генсек организации Марк Рютте.

Это должно быть отражено в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре. «Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой», — заявил он.

Кроме того, на вопрос о том, какое послание он хотел бы передать президенту РФ Владимиру Путину, Рютте указал, что альянс, объединяющий миллиард человек в Европе, Канаде и США, будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Вы не сможете победить НАТО. Мы — оборонительный альянс. Мы ни на кого не нападем. Мы будем защищать только наш образ жизни, нашу демократию и наши территории. Так что не трогайте нас. Не пытайтесь с нами играть Марк Рютте генсек НАТО

Рютте назвал главную задачу НАТО и отреагировал на удар США по Ирану

По мнению генсека, главной задачей альянса в ближайшей перспективе станет не дальнейшее увеличение оборонных расходов, а расширение производства вооружений и военной техники.

«Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности», — сказал он. По его словам, текущих возможностей производства недостаточно как в США, так и в европейских странах.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Это подтверждается заключенными на саммите в Турции контрактами. Так, несколько ведущих американских оборонных компаний договорились с крупнейшими европейскими игроками отрасли о начале производства в Евросоюзе ряда ключевых видов вооружений США. Речь идет о танках Abrams, ракетах AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, Stinger и авиабомбах Small Diameter Bomb. Кроме того, в рамках НАТО запустили механизм, направленный на упрощение и наращивание военных закупок через единое окно. Инициатива получила название «Парадная дверь НАТО».

Также на полях саммита Рютте полностью поддержал ночные удары США по Ирану, назвав их необходимыми. По словам Рютте, Иран нарушает режим прекращения огня, совершая нападения на коммерческие суда, поэтому США должны реагировать решительно. При этом генсек НАТО выразил ожидание, что союзники альянса на саммите подтвердят единую позицию о недопустимости получения Тегераном ядерного потенциала.

Журова ответила генсеку НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова посчитала, что такими заявлениями, какое сделал Рютте, в НАТО пытаются объяснить людям, зачем они платят такие колоссальные взносы в блок.

«А мы собрались на них нападать? Мне кажется, они дезинформированы. Делая такие заявления, они объясняют людям, зачем они платят такие взносы в НАТО. Потому что люди в Европе не понимают, почему их уровень жизни ухудшается. Им надо объяснить», — прокомментировала Журова.

Депутат добавила, что здравомыслящие люди на Западе понимают, что Россия не собирается нападать на альянс. «Если они будут, конечно, с территории Финляндии, например, выпускать на нас дроны или войска НАТО будут бить по нам, то это другое дело. Но они должны первыми это начать делать», — отметила она.

Премьер Дании призвала обеспечить «победу Украины»

Помимо Рютте, Россию на саммите упомянула и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Так, она заявила о необходимости усилить поддержку Украины для того, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте с Россией.

«Нам нужно еще больше помогать Украине, оказывать большее давление на Россию и гарантировать, что единственным правильным победителем в этой войне, конечно, будет Украина», — сказала политик.

Также она призвала Европу к перевооружению и укреплению НАТО. «Нам нужна более сильная НАТО. У нас самый сильный альянс в истории, и мы должны сохранить его таким», — посчитала Фредериксен.

Кроме того, Фредериксен раскритиковала подход США к Гренландии, однако добавила, что не сомневается в приверженности Вашингтона пятой статье НАТО. «Гренландия, безусловно, не продается. Мы ожидаем, что все, включая наших союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение. Мы являемся суверенным государством; все должны уважать нашу территориальную целостность и суверенитет. Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную», — заключила премьер Дании.