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13:27, 7 июля 2026Мир

Генсек НАТО сравнил альянс с футбольной командой

Генсек НАТО Рютте заявил, что альянс можно сравнить с футбольной командой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс можно сравнить с футбольной командой, где победа невозможна без слаженной работы каждого игрока. Его слова передает Clash Report.

«Позвольте мне начать с небольшой футбольной аналогии: ни одна команда не выигрывает благодаря одному блестящему игроку. Вам нужен вратарь, вам нужны защитники, полузащитники, нападающие. И да, все обращают внимание на игрока, который забивает победный гол», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что успех любой команды обеспечивают не только те, кто находится на поле, но и игроки на скамейке запасных. По словам Рютте, этот принцип в полной мере применим и к НАТО, где вклад каждого союзника имеет значение

Ранее Рютте назвал слухи об уходе США из НАТО неподтвержденными и подчеркнул неизменную поддержку страны альянсом. «Предположения о том, что Соединенные Штаты каким-то образом отходят от НАТО, просто не подтверждаются тем, что мы здесь видим», — подчеркнул генсек альянса.

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