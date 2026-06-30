Генсек НАТО оценил предположения об отходе США от альянса

Рютте: Предположения об отходе США от НАТО не подтверждаются

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил предположения об отходе США от блока, опровергнув их. Его слова передает Clash Report.

«Предположения о том, что Соединенные Штаты каким-то образом отходят от НАТО, просто не подтверждаются тем, что мы здесь видим», — подчеркнул генсек альянса.

По словам Рютте, заявления о попытках США дистанцироваться от НАТО представляют собой «изолированные случаи» и не меняют фундаментальную приверженность Вашингтона альянсу.

Ранее Рютте оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа.