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14:02, 30 июня 2026Мир

Рютте восхитился чувством юмора «папочки» Трампа

Рютте оценил чувство юмора Трампа, которого он ранее назвал «папочкой»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа, которого он ранее назвал папочкой. Слова политика прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

Рютте объяснил, что хотел сравнить Трампа с отцом, которому иногда приходится проявлять твердость, но по ошибке использовал слово «папочка» (англ. daddy), имеющее «множество других оттенков значения».

«Когда он вернулся домой, он снял это видео: "Папочка дома". Он с юмором отнесся к ситуации. И именно за это я его люблю — за его чувство юмора. Мне очень понравилось, как он отнесся к моей ошибке и воспринял ее с юмором», — рассказал генсек НАТО.

В июне прошлого года Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. Позднее он объяснил, что использовал обращение «папочка» в отношении президента США, чтобы похвалить его за лидерство в НАТО.

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