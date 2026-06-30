Рютте восхитился чувством юмора «папочки» Трампа

Рютте оценил чувство юмора Трампа, которого он ранее назвал «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа, которого он ранее назвал папочкой. Слова политика прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

Рютте объяснил, что хотел сравнить Трампа с отцом, которому иногда приходится проявлять твердость, но по ошибке использовал слово «папочка» (англ. daddy), имеющее «множество других оттенков значения».

«Когда он вернулся домой, он снял это видео: "Папочка дома". Он с юмором отнесся к ситуации. И именно за это я его люблю — за его чувство юмора. Мне очень понравилось, как он отнесся к моей ошибке и воспринял ее с юмором», — рассказал генсек НАТО.

В июне прошлого года Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. Позднее он объяснил, что использовал обращение «папочка» в отношении президента США, чтобы похвалить его за лидерство в НАТО.