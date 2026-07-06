Генсек НАТО высказался о российском ударе возмездия по Украине

Рютте: Производство систем ПВО в Европе для нужд Украины ограничено

Европейские страны НАТО не могут удовлетворить все нужды Украины, касающиеся систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом генсек Североатлантического альянса Марк Рютте прокомментировал российский удар возмездия, передает The Guardian.

«Производство систем ПВО в Европе ограничено», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Рютте указал, что существующие процессы доставки оружия Киеву, в том числе программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»), работают «должным образом», особо отметив заслуги США. Однако он признал, что для увеличения производства средств ПВО странам альянса нужно сделать «еще больше».

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара возмездия по Украине. В оборонном ведомстве указали, что целями стали объекты ВПК и ТЭК в Киеве и аэродромы в других украинских регионах.

Удар наносился в ответ на террористические атаки Украины на российскую гражданскую инфраструктуру.