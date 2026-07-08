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10:52, 8 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на обращение генсека НАТО

Депутат Журова о Рютте: В НАТО пытаются объяснить людям, зачем они платят такие взносы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на обращение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о намерении альянса защищать каждый дюйм своей территории. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметила, что такими заявлениями в НАТО пытаются объяснить людям, зачем они платят такие колоссальные взносы в блок.

«А мы собрались на них нападать? Мне кажется, они дезинформированы. Делая такие заявления, они объясняют людям, зачем они платят такие взносы в НАТО. Потому что люди в Европе не понимают, почему их уровень жизни ухудшается. Им надо объяснить», — прокомментировала Журова.

Депутат добавила, что здравомыслящие люди на Западе понимают, что Россия не собирается нападать на альянс.

«Если они будут, конечно, с территории Финляндии, например, выпускать на нас дроны или войска НАТО будут бить по нам, то это другое дело. Но они должны первыми это начать делать», — отметила она.

Я думаю, что наш президент уже все объяснил Трампу — какие у нас цели и почему. Трамп таких заявлений и не делает. Он говорит, что необходимо мирное соглашение. А они его убеждают, что нужна война. По-моему, у нас есть чем заниматься и без них

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории.

По его словам, НАТО придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа «долгосрочной угрозой».

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