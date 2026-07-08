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11:38, 8 июля 2026Силовые структуры

Полиция установила россиянку с огромным ножом среди детей

В Ставрополе пугавшая ножом школьников женщина объяснила свой поступок шумом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ставрополе полицейские установили личность женщины, пугавшую огромным кухонным ножом велосипедиста-подростка во дворе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшие на место правоохранители установили личность и местонахождение фигурантки. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Она объяснила свой поступок тем, что ей помешал сильный шум во дворе. По ее словам, сначала она сделала детям словесное замечание, а потом решила продолжить разговор с ними, взяв в руки кухонный нож.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Там фигурантка угрожала кухонным ножом порезать колеса на велосипедах школьников, которые шумели под окнами.

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