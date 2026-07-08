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Забота о себе
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11:32, 8 июля 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли лучший напиток при запорах

Гастроэнтеролог Лопатина посоветовала при запорах пить минералку с магнием
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christian Moro / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Мария Лопатина посоветовала людям, которые часто сталкиваются с запорами, добавить в рацион один напиток. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

Лопатина порекомендовала при запорах как можно чаще пить минеральную воду. Правда, далеко не каждый напиток подойдет для лечения этого заболевания, уточнила доктор.

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По ее словам, нужно выбирать ту минералку, в составе которой содержится магний. Причем еще важно обращать внимание на его дозировку. К примеру, в одной бутылке может содержаться до 600 миллиграммов магния или 850-1200 миллиграммов. Лучше отдать предпочтение последнему варианту, добавила Лопатина.

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