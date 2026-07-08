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Бывший СССР
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11:32, 8 июля 2026Бывший СССР

Стали известны подробности попадания убитой первой террористки в истории Монако на Украину

ГПС Украины: Убитая подозреваемая в покушении на Ермолаева попала в страну законно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Monaco Prosecutor / Handout / Reuters

Убитая подозреваемая в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершившая теракт в Монако, попала на Украину на законных основаниях. Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) страны, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

29 июня в Монако произошел подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома. В результате теракта, который стал первым подобным происшествием в истории княжества, тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын.

«Подозреваемая в совершении преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины на законных основаниях через один из пунктов пропуска», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в момент пересечения границы не было никаких препятствий для ее задержания или отказа в предоставлении права въехать в страну. Подозреваемая оказалась на границе с Украиной 1 июля, напоминает издание.

7 июля под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в теракте. Ее разыскивал Интерпол. В рамках следствия задержаны действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

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