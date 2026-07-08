Захарова: Запад получит еще не один кровавый укус от вскормленного им Киева

Западные страны еще получат «кровавые укусы» от вскормленного им Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что на днях польское руководство было записано в экстремистский сайт «Миротворец».

«И разве это последний "кровавый укус", который Запад получает от своих выкормышей? Нет, конечно», — сказала дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, на Западе «получили то, что посеяли».

Ранее правоцентристские депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска потребовали включить осуждение президента Украины Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Киева на вступление в Европейский союз. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 8 июля.