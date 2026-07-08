Politico: Польские депутаты в Европарламенте призвали осудить Зеленского

Правоцентристские депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска потребовали включить осуждение президента Украины Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Киева на вступление в Европейский союз (ЕС). Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится сегодня, 8 июля, сообщает Politico.

«Это наше европейское предупреждение. Будущее Европы находится в ваших руках... В нашем сообществе не может быть места для прославления тех, чья прошлая деятельность связана с преследованием меньшинств и действиями, которые можно квалифицировать как геноцид», — сказал евродепутат от «Гражданской коалиции» Анджей Галицкий.

Инициатива польских депутатов появилась на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) властями Украины. В частности, президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА».

В ответ на это президент республики Ка́роль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Впоследствии отмечалось, что украинские власти принимали решения без оценки дипломатических последствий.