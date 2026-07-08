Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 8 июля 2026Мир

В Польше потребовали от ЕС осуждения Зеленского

Politico: Польские депутаты в Европарламенте призвали осудить Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Правоцентристские депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска потребовали включить осуждение президента Украины Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Киева на вступление в Европейский союз (ЕС). Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится сегодня, 8 июля, сообщает Politico.

«Это наше европейское предупреждение. Будущее Европы находится в ваших руках... В нашем сообществе не может быть места для прославления тех, чья прошлая деятельность связана с преследованием меньшинств и действиями, которые можно квалифицировать как геноцид», — сказал евродепутат от «Гражданской коалиции» Анджей Галицкий.

Инициатива польских депутатов появилась на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) властями Украины. В частности, президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА».

В ответ на это президент республики Ка́роль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Впоследствии отмечалось, что украинские власти принимали решения без оценки дипломатических последствий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

    В бомбардирской гонке ЧМ-2026 появился новый фаворит

    В России отреагировали на призыв премьера Дании обеспечить «победу Украины»

    Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

    Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

    Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

    Трамп нашел общий язык с женой Мерца

    Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

    52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

    Тетя бойца СВО добилась выплат от государства после смерти его родной матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok