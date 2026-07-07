Буданов заявил о грядущей эскалации в конфликте Украины и Польши

Буданов заявил, что в конфликте Украины и Польши будет эскалация

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что напряженные отношения между Киевом и Варшавой станут хуже. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Он отметил, что пик конфликта ожидается впереди.

«Здесь нет большого секрета. У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится», - дополнил политик.

Ранее глава офиса Зеленского заявлял, что возобновление отношений России и Украины возможно через «десяток» лет.