Буданов допустил возобновление отношений Украины и России через «десяток» лет

Возобновление отношений России и Украины возможно через «десяток» лет. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «РБК-Украина».

Так он ответил на вопрос о том, возобновятся ли отношения между двумя странами через «десяток» лет.

«Однозначно будет. Так происходило со всеми странами», — ответил Буданов.

Главным условием для этого, добавляет глава офиса, будет появление сил, настроенных на диалог.

В том же интервью Кирилл Буданов заявил, что активная фаза конфликта на Украине может завершиться уже в этом году. По словам чиновника, перед мирным урегулированием необходим пик эскалации, после чего, по его мнению, начинается разрядка.