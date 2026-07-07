Возобновление отношений России и Украины возможно через «десяток» лет. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «РБК-Украина».
Так он ответил на вопрос о том, возобновятся ли отношения между двумя странами через «десяток» лет.
«Однозначно будет. Так происходило со всеми странами», — ответил Буданов.
Главным условием для этого, добавляет глава офиса, будет появление сил, настроенных на диалог.
В том же интервью Кирилл Буданов заявил, что активная фаза конфликта на Украине может завершиться уже в этом году. По словам чиновника, перед мирным урегулированием необходим пик эскалации, после чего, по его мнению, начинается разрядка.