Власти Украины раскрыли мотивацию указа Зеленского об отряде в честь УПА

Указ Зеленского об отряде в честь УПА был принят без оценки дипломатических последствий

Указ президента Украины Владимира Зеленского о переименовании элитного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) был принят без оценки дипломатических последствий. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на предоставленные офисом президента (ОП) Украины по запросу документы.

«Украинские новости» опубликовали подготовленную министерством обороны Украины пояснительную записку за подписью главы ведомства Михаила Федорова к проекту указа Зеленского, в которой утверждается, что «реализация указа не предусматривает влияния на (...) другие общественные отношения». В тексте документа упоминается положительное заключение от Украинского института национальной памяти, однако отсутствует оценка указа от министерства иностранных дел Украины.

«Согласно предоставленным документам, представители Минобороны не обращались в МИД Украины для оценки рисков такого шага в международной плоскости», — отмечают авторы издания.

26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». В ответ 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла, после чего украинский политик отправил награду почтой в офис канцелярии польского лидера.