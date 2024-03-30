В Крыму пообещали найти «противоядие» против американских ракет

Депутат Госдумы Белик заявил, что ВС России научатся сбивать ракеты ATACMS

Вооруженные силы России, дислоцированные в Крыму, найдут «противоядие» против ударов американских дальнобойных ракет ATACMS и научатся сбивать их. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее в интервью The Washington Post заявил о планах использовать ATACMS для ударов по Крыму.

«Зеленский нам непросто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом Зеленскому вряд ли успешно получится», — пообещал Белик.

Он также заметил, что пока ни одно вооружение, переданное западными странами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), не помогло им добиться перелома на поле боя в свою пользу.

«Мы внимательно относимся ко всему, что передает Украине Запад, не расслабляемся и не отмахиваемся от этой угрозы», — добавил при этом депутат.

12 марта помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Предполагается, что ВСУ получат ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.