Утерянные тома братьев Гримм нашли в Польше

Daily Mail: в Польше нашли 27 утерянных томов братьев Гримм

В библиотеке университета в польском городе Познань были найдены 27 оригинальных томов из частной коллекции братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, книги считались утерянными после Второй мировой войны. Для ученых они представляют ценность, поскольку содержат заметки братьев Гримм. Эти записи, полагают исследователи, помогут лучше понять, как авторы выбирали темы и работали над ними.

Отмечается, что ученые из университета Адама Мицкевича в течение шести месяцев изучали найденные образцы. Они надеются, что вскоре смогут найти и другие книги братьев Гримм, которые до этого считались уничтоженными.

Ранее в Чите у мусорного бака нашли раритетный том стихов Михаила Лермонтова. Отмечается, что книга была выпущена 135 лет назад.

