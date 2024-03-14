Раритетную книгу нашли на свалке в российском городе

На свалке в Чите нашли раритетную книгу стоимостью 140 тысяч рублей

Раритетную книгу обнаружили на свалке в Чите. Об этом пишет портал Zab.ru.

По словам собеседника издания, ее нашли у мусорного бака во дворе одного из домов российского города. Книгой оказался первый том из собрания сочинений Михаила Лермонтова, вышедший в свет 135 лет назад в частном издательстве Глазунова в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что состояние книги удовлетворительное. «Возможно, что это второе посмертное издание произведение великого русского поэта», — говорится в сообщении. Первое из четырех томов, по данным аукционного дома «Литфонд», было продано за 850 тысяч рублей в 2023 году на аукционе. Специалисты полагают, что стоимость найденной книги может достигать 140 тысяч рублей.

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