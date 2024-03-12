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14:56, 12 марта 2024Моя страна

Уникальные монеты Золотой Орды обнаружили в горах Ингушетии

Обнаруженные в башне монеты Золотой Орды передали музею краеведения в Ингушетии

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Обнаруженные в горах Ингушетии уникальные монеты Золотой Орды передали на хранение республиканскому краеведческому музей имени Тугана Мальсагова. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

Отмечается, что монеты были найдены при проведении полевых работ в одной из башен архитектурного комплекса «Тумги».

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Собеседник агентства сообщил, что уникальный клад состоит из пяти медных и одиннадцати серебряных монет Золотой Орды, относящихся к середине XIV века, к периодам правления ханов Узбека, Хаджи и Токтамыша.

Ранее в марте в районе города Эль-Каньо в Панаме археологи обнаружили гробницу доколумбовских времен, заполненную сокровищами неизвестного древнего правителя. Ученые датируют ее концом VIII века нашей эры и полагают, что она предназначалась для некоего знатного мужчины.

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      Фариза Бацазова
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