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12:08, 12 марта 2024Из жизни

Найдена гробница неизвестного древнего правителя с золотом и сокровищами

Livescience: в Панаме нашли древнюю гробницу, заполненную золотом и сокровищами

Фото: Eddie Keogh / Reuters

В районе города Эль-Каньо в Панаме археологи обнаружили гробницу доколумбовских времен, заполненную сокровищами неизвестного древнего правителя. Об этом сообщает издание Livescience.

Ученые датируют ее концом VIII века нашей эры и полагают, что она предназначалась для некоего знатного мужчины. Внутри находится большое количество предметов из золота и керамики.

Среди прочего исследователи нашли пять украшенных нагрудников, два пояса из золотого бисера, четыре браслета, две серьги с изображением мужчины и женщины, серьгу в виде двух крокодилов, бисерное ожерелье, серьги из зубов кашалота, покрытых золотом, несколько золотых блюд, два колокольчика, костяные флейты, а также браслеты и юбки из собачьих зубов.

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      Олег Парамонов
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