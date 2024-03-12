Найдена гробница неизвестного древнего правителя с золотом и сокровищами

Livescience: в Панаме нашли древнюю гробницу, заполненную золотом и сокровищами

В районе города Эль-Каньо в Панаме археологи обнаружили гробницу доколумбовских времен, заполненную сокровищами неизвестного древнего правителя. Об этом сообщает издание Livescience.

Ученые датируют ее концом VIII века нашей эры и полагают, что она предназначалась для некоего знатного мужчины. Внутри находится большое количество предметов из золота и керамики.

Среди прочего исследователи нашли пять украшенных нагрудников, два пояса из золотого бисера, четыре браслета, две серьги с изображением мужчины и женщины, серьгу в виде двух крокодилов, бисерное ожерелье, серьги из зубов кашалота, покрытых золотом, несколько золотых блюд, два колокольчика, костяные флейты, а также браслеты и юбки из собачьих зубов.

Ранее сообщалось, что некоторые предметы, входившие в знаменитый клад из Вильены, оказались изготовлены из металла инопланетного происхождения. Специалисты предполагают, что он получен из метеорита, упавшего около миллиона лет назад.

