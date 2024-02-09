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11:08, 9 февраля 2024Из жизни

В знаменитых сокровищах бронзового века нашли инопланетный материал

Livescience: в знаменитом кладе из Вильены нашли железо метеорита

Фото: Wikipedia

Некоторые предметы, входившие в знаменитый клад из Вильены, оказались изготовлены из металла инопланетного происхождения. Об этом сообщает издание Livescience.

59 сосудов, чаш и украшений из золота, серебра, янтаря и железа, изготовленных в бронзовом веке, нашли в 1963 году в районе испанского города Вильена. Специалисты сразу обратили внимание на необычный материал, из которого были сделаны некоторые сокровища. Спустя 60 лет ученым удалось определить его состав.

Масс-спектрометрия одного из железных браслетов и полой сферы выявила следы железо-никелевого сплава, обычно встречающегося в метеоритах. Поскольку состав в обоих случаях был идентичным, и браслет, и сферу сделали из одного метеорита. По оценке специалистов, он упал на Землю около миллиона лет назад.

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До сих пор было известно лишь о нескольких артефактах первого тысячелетия до нашей эры, изготовленных из метеоритного железа. Один из них представлял собой наконечник для стрелы, который датируется 900 годом до нашей эры. Он был найден в Швейцарии. Остальные объекты из метеоритного железа нашли в Польше. Они датируются 800 годом до нашей эры.

Результаты исследования состава железа, из которого изготовлены некоторые предметы в кладе из Вильены, были опубликованы в научном журнале Trabajos de Prehistoria.

Ранее сообщалось, что археологи из Италии и Египта доказали внеземное происхождение ножа Тутанхамона — одного из двух кинжалов, обнаруженных в 1925 году британцем Говардом Картером при раскопках гробницы фараона. В нем также нашли следы метеоритного железа.

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      Олег Парамонов
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