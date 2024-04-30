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11:16, 30 апреля 2024Россия

ВСУ атаковали «Газель» в Белгородской области

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Петровка, люди не пострадали

Архивное фото. Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В селе Петровка Белгородского района Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель». Об этом губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на территории сельскохозяйственного предприятия, уточнил Гладков.

По словам белгородского губернатора, никто из мирных жителей после атаки ВСУ не пострадал, в транспортном средстве выбиты стекла и посечен кузов.

Утром 30 апреля Гладков снова объявил в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Губернатор призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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      Алиса Дмитриева
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