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10:28, 30 апреля 2024Россия

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетную опасность
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе снова объявлена ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если сигнал застал на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Режим ракетной опасности снят в регионе в 10:30 по московскому времени.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде объявляется уже третий раз с начала суток. Утром 30 апреля в Белгородском районе сработала российская система противовоздушной обороны, в результате чего на подлете к городу была сбита воздушная цель.

28 апреля Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. При ударе беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако взрыв повредил объект связи.

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      Алина Гончарова
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