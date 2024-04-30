В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе снова объявлена ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если сигнал застал на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Режим ракетной опасности снят в регионе в 10:30 по московскому времени.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде объявляется уже третий раз с начала суток. Утром 30 апреля в Белгородском районе сработала российская система противовоздушной обороны, в результате чего на подлете к городу была сбита воздушная цель.

28 апреля Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. При ударе беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако взрыв повредил объект связи.