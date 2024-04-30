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08:15, 30 апреля 2024Россия

Воздушную цель сбили на подлете к российскому городу

Губернатор Гладков: средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к городу

Фото: Belgorod Region Governor / Global Look Press

Утром 30 апреля в Белгородском районе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего на подлете к городу была сбита воздушная цель Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков добавил, что на месте уже работают оперативные службы, чтобы выяснить данные о потенциальных последствиях на земле. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Около 07:30 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Граждан призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Находящимся на улице рекомендовано спуститься в укрытие или иное безопасное место.

В результате режим ракетной опасности был снят в регионе к 08:03 по московскому времени.

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      Александра Синицына
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