В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом утром во вторник, 30 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Граждан призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице рекомендовано спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее ночью 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе был объявлен сигнал ракетной опасности. Его отменили через полчаса.

В ночь на пятницу, 26 апреля, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над приграничным регионом два снаряда реактивной системы.