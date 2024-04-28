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13:18, 28 апреля 2024Россия

Украина атаковала российский населенный пункт

Белгородский губернатор Гладков: Украина атаковала дроном-камикадзе село Вязовое

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, при ударе беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако взрыв повредил объект связи.

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — сообщил Гладков.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.

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      Марк Леонов
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