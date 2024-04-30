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11:08, 30 апреля 2024Россия

В Подмосковье загорелся склад

В Раменском загорелся склад с паллетными стеллажами и пластиковыми трубами
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал SHOT

На складе в подмосковном Раменском начался сильный пожар. Горит помещение компании «Сторекс», в котором находятся паллетные стеллажи и пластиковые трубы, сообщает Shot.

Площадь возгорания составляет порядка двух тысяч квадратных метров. В здании также находятся складская погрузочная техника и другие системы и оборудование. Были эвакуированы 30 человек, на месте пожара работают десять пожарных расчетов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве пожар произошел в одном из цехов завода по производству ракет «Авангард», входящего в состав АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"». Площадь возгорания составляла около 50 квадратных метров.

На производстве, в том числе, выпускают боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400.

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      Платон Щукин
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