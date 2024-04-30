Тактаров предложил устроить выступающему в России иностранному футболисту темную

Актер Тактаров заявил, что футболисту «Сочи» Гуарирапе нужно устроить темную

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров прокомментировал итоги матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и воронежским «Факелом», на которой он присутствовал. Его слова приводит Metaratings.

Тактарову не понравилась игра венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы. «Махал руками как звезда, а когда к нему попадал мяч, ничего не мог сделать. Ему нужно в раздевалке устроить темную и надавать по башке за такое», — заявил он.

Встреча между «Сочи» и «Факелом» прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт». Она завершилась со счетом 0:0.

Гуарирапа выступает за Сочи на правах аренды с марта 2024 года. Иностранный футболист становился чемпионом Венесуэлы с «Каракасом», которому принадлежат права на игрока.