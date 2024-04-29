Аутсайдеры РПЛ сыграли вничью

«Сочи» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Факелом» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт». Она завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 26 матчей «Сочи» является аутсайдером и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Факел» располагается на 12-м месте, имея в активе 27 очков. Петербургский «Зенит» является лидером с 50 очками.

В следующем матче «Факел» примет «Зенит» 6 мая. «Сочи» днем ранее сыграет на выезде с московским «Динамо».