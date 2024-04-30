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10:52, 30 апреля 2024Россия

Люди начали собираться у мемориала у «Крокус Сити Холла»

Люди с утра собираются на панихиду у мемориала у «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Люди с утра собираются у мемориала на месте трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На 40 день после теракта около концертного зала и в Никольском соборе в Павшинской пойме пройдут панихиды по погибшим.

Президент России Владимир Путин заявлял, что никто из тех, кто принимал участие в организации и исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», не должен уйти от справедливого возмездия. Глава государства также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек.

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      Алина Гончарова
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