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09:53, 24 апреля 2024Россия

Путин высказался о возмездии за теракт в «Крокусе»

Путин: никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Никто из тех, кто принимал участие в организации и исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», не должен уйти от справедливого возмездия, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.

«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — сказал глава государства.

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Путин назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности. Цель террористов, за которыми могут стоять спецслужбы некоторых стран, — подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки внутри суверенных государств, добавил он.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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