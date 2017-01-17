Полуголая активистка FEMEN набросилась на воскового Трампа

Видео: ren.tv

Активистка организации FEMEN набросилась на восковую фигуру избранного президента США Дональда Трампа на презентации мадридского музея восковых фигур. Видеозапись инцидента во вторник, 17 января, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как сообщает Reuters, женщина топлес с написанным на теле лозунгом «Возьмем патриархат за яйца» ворвалась в комнату и предприняла попытку схватить статую за гениталии. У службы безопасности ушло несколько минут на то, чтобы поймать и выдворить ее.

Директор музея Гонсало Преса (Gonzalo Presa) назвал акцию «неприятной» и посоветовал активисткам проделать это с настоящим Трампом, а не со скульптурой. Последнее, по его словам, «слишком просто».