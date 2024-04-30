На Украине предложили ограничить работу Telegram

Совет по вопросам ТВ Украины предложил блокировать и штрафовать Telegram

Украинские власти рассматривают варианты регуляции работы мессенджера Telegram. Соответствующие меры уже обсуждаются с Евросоюзом, заявила Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, пишет «Страна.ua».

Герасимьюк рассказала, что Telegram может быть включен в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции. Это, по ее словам, это позволит блокировать и штрафовать мессенджер в случае нарушения законодательства. Кроме того, Герасимьюк предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести каналы в Telegram.

Ранее официальные лица Украины неоднократно критиковали и предлагали ограничить Telegram. Глава (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал мессенджер проблемой для страны.

В ночь на 29 апреля на Украине заявили, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских ботов, в том числе бот Главного управления разведки. Такое решение в ГУР сочли необоснованным. Через несколько часов боты возобновили работу.