Глава ГУР Буданов заявил о проблемности Telegram для Украины

Глава ГУР Буданов: Telegram является проблемой для Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что мессенджер Telegram является проблемой для Украины в интервью «BBC Украина».

«Упорядочить это все — навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто по какому медиа ресурсу, а Telegram уж точно приобрел статус медиа», — заявил Буданов, отвечая на вопрос, что делать с Telegram на Украине.

По его мнению, высказывание своей позиции в «демократическом обществе» должно сопровождаться отсутствием анонимности, а Telegram-каналы необходимо заставить зарегистрироваться в качестве СМИ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Буданова о проблемности мессенджера для безопасности Украины. По ее словам, создатель платформы Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ («Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация)