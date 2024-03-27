Захарова высмеяла слова главы ГУР Украины о Telegram

Захарова: после слов Буданова нужно усилить безопасность штаб-квартиры Telegram

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о Telegram. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Буданов ранее заявил, что мессенджер является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны.

«После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ («Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация)», — отметила Захарова.

Ранее об угрозе мессенджера порассуждали в Верховной Раде. По словам председателя комитета парламента по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, представителям государственных органов могут запретить пользоваться Telegram, если платформу признают «непрозрачной сетью».