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10:36, 30 апреля 2024Мир

Молдавский оппозиционер уличил Санду в желании сделать страну полигоном ЕС

Оппозиционер Шор: Молдавия для ЕС — военный полигон

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду хочет превратить государство в военный полигон Евросоюза, уверен лидер запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. Призыв главы Молдавии 9 мая в стране вместо Дня Победы отмечать День Европы он прокомментировал в своем Telegram-канале.

Шор уличил Санду в лукавстве: по его мнению, говоря про «европейский мир» президент не заботится о том, что европейцы воюют чужими руками. «И с удовольствием используют таких беспринципных дураков, как она. Молдова для ЕС — военный полигон, а наши граждане — потенциальные участники военных авантюр, их можно забрасывать в любые точки с оружием в руках», — высказался он.

9 мая оппозиционер призвал продолжить отмечать День Победы. «А день Европы" смоет в канализацию истории вместе с этой желтой плесенью», — заключил он.

Ранее Санду рассказала, что референдум о вступлении государства в Евросоюз является конституционным, он может пройти в октябре текущего года. Также она призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы.

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      Александра Лисица
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