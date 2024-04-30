Оппозиционер Шор: Молдавия для ЕС — военный полигон

Президент Молдавии Майя Санду хочет превратить государство в военный полигон Евросоюза, уверен лидер запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. Призыв главы Молдавии 9 мая в стране вместо Дня Победы отмечать День Европы он прокомментировал в своем Telegram-канале.

Шор уличил Санду в лукавстве: по его мнению, говоря про «европейский мир» президент не заботится о том, что европейцы воюют чужими руками. «И с удовольствием используют таких беспринципных дураков, как она. Молдова для ЕС — военный полигон, а наши граждане — потенциальные участники военных авантюр, их можно забрасывать в любые точки с оружием в руках», — высказался он.

9 мая оппозиционер призвал продолжить отмечать День Победы. «А день Европы" смоет в канализацию истории вместе с этой желтой плесенью», — заключил он.

Ранее Санду рассказала, что референдум о вступлении государства в Евросоюз является конституционным, он может пройти в октябре текущего года. Также она призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы.