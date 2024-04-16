Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

Майя Санду заявила, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет 20 октября

Референдум о вхождении Молдавии в Европейский союз (ЕС) может пройти 20 октября 2024 года. Такую дату назвала президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

Она заявила, что грядущее голосование о присоединении к ЕС не противоречит основному закону страны, сославшись на соответствующее заключение молдавского Конституционного суда.

«[Референдум] будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?"», — уточнила Санду.

Ранее в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС. Предполагается, что власти будут нести ответственность, если решат свернуть с курса евроинтеграции. Она будет провозглашена «единственно возможным курсом страны». Соответствующий законопроект появился на сайте главы государства.