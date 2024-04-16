Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 16 апреля 2024Бывший СССР

Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

Майя Санду заявила, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет 20 октября
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Референдум о вхождении Молдавии в Европейский союз (ЕС) может пройти 20 октября 2024 года. Такую дату назвала президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

Она заявила, что грядущее голосование о присоединении к ЕС не противоречит основному закону страны, сославшись на соответствующее заключение молдавского Конституционного суда.

«[Референдум] будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?"», — уточнила Санду.

Ранее в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС. Предполагается, что власти будут нести ответственность, если решат свернуть с курса евроинтеграции. Она будет провозглашена «единственно возможным курсом страны». Соответствующий законопроект появился на сайте главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Шлеменко проведет два боя за три недели

      Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на миллиарды рублей

      Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

      Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

      Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

      На Западе назвали следующие действия ВС России после освобождения Часова Яра

      Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

      Туриста нашли бездыханным в Португалии при странных обстоятельствах

      В России отреагировали на четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше