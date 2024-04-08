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12:15, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС

В Молдавии появился законопроект об уголовной ответственности за отказ от ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии могут ввести уголовную ответственность за отказ от евроинтеграции. О таком предложении Кишинева сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Уточняется, что соответствующий законопроект появился на сайте администрации президента республики. Принять его планируется после конституционного референдума о членстве Молдавии в Евросоюзе (ЕС).

«Вступление в ЕС, согласно законопроекту, будет объявлено единственно возможным курсом страны, за отказ от которого последует уголовное наказание», — передает «Sputnik Молдова».

18 марта президент Молдавии Майя Санду призвала парламент инициировать референдум о членстве республики в Евросоюзе. По словам главы государства, евроинтеграция «является проектом не одной партии, а всех граждан».

Позднее вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила, что надеется на скорейшее утверждение переговорных рамок о членстве в Евросоюзе. Она уточнила, что республика должна вступить в ЕС до конца текущего десятилетия.

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      Екатерина Грищенко
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