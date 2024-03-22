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13:00, 22 марта 2024Бывший СССР

В Кишиневе назвали ожидаемые сроки начала переговоров по членству в ЕС

В Молдавии надеются на скорое утверждение переговорных рамок по вступлению в ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Кишиневе надеются на начало переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз (ЕС) в ближайшие несколько месяцев. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что Кишинев ожидает скорейшего утверждения переговорных рамок о членстве Молдавии в ЕС для начала их реализации. По словам Герасимовой, республика должна войти в Евросоюз до конца текущего десятилетия.

«До тех пор (до утверждения переговорных рамок — прим. «Ленты.ру») мы должны заняться соотношением молдавского законодательства с европейским. Этот процесс может занять до полутора лет», — добавила вице-премьер.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала парламент инициировать референдум о членстве Молдавии в Евросоюзе. По ее словам, евроинтеграция республики является «проектом всех граждан» страны.

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      Екатерина Грищенко
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