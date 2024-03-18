Санду призвала внести в конституцию итоги референдума о членстве Молдавии в ЕС

Санду призвала провести конституционный референдум о членстве Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду призвала парламент инициировать конституционный референдум о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По словам Санду, запись евроинтеграции в конституции в качестве цели обяжет весь политический класс Молдавии уважать ее. Глава страны заявила, что членство республики в ЕС является проектом не одной партии, а всех граждан.

Также стало известно, что молдавские власти запустили сайт в поддержку проведения референдума о вступлении в ЕС. Как уточнила Санду, на нем «будут развенчивать мифы и фейки об Европейском союзе».

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна одной ногой уже является членом ЕС. Он рассказал, что от трети до половины жителей государства также имеют румынское гражданство, что делает их полноценными гражданами Евросоюза. По его словам, это в том числе влияет на процесс евроинтеграции Молдавии.