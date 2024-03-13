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20:00, 13 марта 2024Бывший СССР

Глава МИД Молдавии заявил о вступлении одной ногой в Евросоюз

Глава МИД Молдавии Попшой: страна одной ногой уже член Евросоюза

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Молдавия уже одной ногой является членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью RTVI.

Попшой прокомментировал наличие двойного гражданства с Румынией у значительной части граждан Молдавии. По его оценкам, румынским паспортом владеет от трети до половины населения страны. Дипломат подчеркнул, что это влияет и на процесс евроинтеграции страны.

«Мы, что называется, одной ногой уже член Евросоюза, потому что почти половина страны являются полноценными гражданами Евросоюза, имея гражданство страны — члена Евросоюза», — заявил глава МИД Молдавии. Он назвал подобное явление позитивным фактором в налаживании отношений между странами, в частности, с Румынией и Болгарией.

Ранее Попшой признал недостаточную поддержку вступления Молдавии в НАТО в стране. По его словам, из-за этого руководство страны не рассматривает вступление в альянс.

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      Юрий Леонов
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