Глава МИД Молдавии заявил о вступлении одной ногой в Евросоюз

Глава МИД Молдавии Попшой: страна одной ногой уже член Евросоюза

Молдавия уже одной ногой является членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью RTVI.

Попшой прокомментировал наличие двойного гражданства с Румынией у значительной части граждан Молдавии. По его оценкам, румынским паспортом владеет от трети до половины населения страны. Дипломат подчеркнул, что это влияет и на процесс евроинтеграции страны.

«Мы, что называется, одной ногой уже член Евросоюза, потому что почти половина страны являются полноценными гражданами Евросоюза, имея гражданство страны — члена Евросоюза», — заявил глава МИД Молдавии. Он назвал подобное явление позитивным фактором в налаживании отношений между странами, в частности, с Румынией и Болгарией.

Ранее Попшой признал недостаточную поддержку вступления Молдавии в НАТО в стране. По его словам, из-за этого руководство страны не рассматривает вступление в альянс.