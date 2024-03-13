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19:01, 13 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии признали недостаточную поддержку вступления в НАТО

Глава МИД Молдавии Попшой признал недостаточную поддержку членства в НАТО

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Молдавия не планирует вступать в НАТО из-за недостаточной поддержки идеи в обществе. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью RTVI.

Попшой ответил на вопрос о планах руководства страны по вступлению в НАТО. По его словам, в данный момент у молдавского правительства нет планов по сближению с альянсом или вступления.

«О каком-то членстве в НАТО на данный момент речь идти не может, потому что нет достаточно поддержки в обществе», — признал глава МИД Молдавии. Он добавил, что руководство страны должно в любом случае вести общественную дискуссию и обсуждать эту тематику. При этом дипломат подчеркнул, что молдавское правительство однозначно стремится к вступлению в Европейский союз.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила власти Молдавии в превращении России в образ врага. Гуцул подчеркнула, что это делается для вступления страны в НАТО.

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      Юрий Леонов
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