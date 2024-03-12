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14:28, 12 марта 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в превращении России в образ врага

Глава Гагаузии обвинила Санду в создании из России врага для вступления в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обвинила власти Молдавии в создании из России образа врага для вступления в НАТО, ее слова передает ТАСС.

«Сегодня Санду с PAS (Партия «Действие и солидарность» — примечание Ленты.ру) хотят создать из России образ врага, внешней угрозы, от которой есть только одно спасение — вступление в НАТО», — заявила Гуцул в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что получается это у Майи Санду плохо.

Ранее Евгения Гуцул заявила о возможных провокациях Кишинева в отношении нее после визита в Россию. По ее словам, «сейчас обстановка тихая», однако имеются предпосылки для провокаций в виде уголовного преследования или давления со стороны властей Молдавии.

6 марта президент России Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Гуцул сообщила, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.

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      Валентин Карант
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