Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:42, 6 марта 2024Россия

Путин встретился с главой Гагаузии

Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул на Всемирном фестивале молодежи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Гуцул сообщила ранее, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.

Ранее глава Гагаузии заявила, что президенту Молдавии и правящей партии придется считаться с евразийским курсом, выбранным автономией.

В октябре 2023 года советник главы Гагаузии Михаил Влах заявил, что Молдавия принимает решения для экономического удушения автономии. По его словам, ему урезают бюджетное финансирование, и из-за поправок в Налоговый кодекс Гагаузия будет терять более 100 миллионов леев (около 5,5 миллиона долларов) ежегодно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Путин прокомментировал предсказания конца света из-за развития технологий

      Путин рассказал о фильмах своего детства

      В Белом доме подтвердили приглашение Зеленской на выступление Байдена

      Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде

      Аршавин назвал срок возвращения российских клубов в еврокубки

      Белый дом захотел выделить сотни миллионов долларов Украине

      Студент из Уганды захотел стать сыном Путина

      Путин встретился с главой Гагаузии

      Путин заявил о «выпустивших джинна» США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше