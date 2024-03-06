Путин встретился с главой Гагаузии

Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул на Всемирном фестивале молодежи

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Гуцул сообщила ранее, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.

Ранее глава Гагаузии заявила, что президенту Молдавии и правящей партии придется считаться с евразийским курсом, выбранным автономией.

В октябре 2023 года советник главы Гагаузии Михаил Влах заявил, что Молдавия принимает решения для экономического удушения автономии. По его словам, ему урезают бюджетное финансирование, и из-за поправок в Налоговый кодекс Гагаузия будет терять более 100 миллионов леев (около 5,5 миллиона долларов) ежегодно.