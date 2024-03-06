Глава Гагаузии объяснила уверенность в евразийском курсе автономии

Глава Гагаузии Гуцул: Санду придется считаться с евразийским курсом автономии

Президенту Молдавии Майе Санду и представителям правящей партии придется считаться к евразийским курсом автономии, выбранным народом Гагаузии. Об этом заявила глава территориального образования Евгения Гуцул, передает РИА Новости.

«Мы будем отстаивать позицию жителей автономии, используя для этого все инструменты демократического, правового государства», — пообещала она.

Гуцул не смогла предсказать, какой будет реакция Кишинева на ее визит в Россию. При этом она объяснила, что гагаузский народ уверенно и однозначно выступил за укрепление связей с Россией на референдумах 2 февраля 2014 года.

Ранее советник главы Гагаузии Михаил Влах заявил, что Молдавия принимает решения для экономического удушения автономии. По его словам, ему урезают бюджетное финансирование, и из-за поправок в Налоговый кодекс Гагаузия будет терять более 100 миллионов леев (около 5,5 миллиона долларов) ежегодно.