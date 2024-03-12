Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях из-за ее встречи с Путиным

Гуцул заявила о возможных провокациях Кишинева из-за ее встречи с Путиным

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила о возможных провокациях Кишинева в отношении нее после визита в Россию. Об этом она высказалась в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, «сейчас обстановка тихая», однако имеются предпосылки для провокаций в виде уголовного преследования или давления со стороны властей Молдавии. «К сожалению, мой визит и встреча с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным] взбудоражила все наши провластные СМИ и представителей власти», — отметила Гуцул, выразив надежду, что молдавские власти «не пойдут на крайние меры».

6 марта Гуцул встретилась с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, обсудив с ним политическую ситуацию в Молдавии. По возращении в республику в аэропорту Кишинева на главу Гагаузии накинулась толпа с оскорблениями. До этого Гуцул заявляла, что намерена вернуться в Молдавию, несмотря на попытки местных властей запугать ее.