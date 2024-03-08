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17:39, 8 марта 2024Бывший СССР

На главу Гагаузии в аэропорту Кишинева накинулась толпа с оскорблениями

Полиция в аэропорту Кишинева оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

В аэропорту Кишинева полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на выходе из зала прилета Гуцул ждали родственники и соратники. У некоторых были при себе цветы. Выходу Гуцул из аэропорта никто не препятствовал.

Ранее стало известно о возможном аресте Гуцул в молдавском аэропорту по возвращении из России. Об этом СМИ рассказал молдавский политик Илан Шор со ссылкой на информацию от инсайдеров.

В свою очередь глава Гагаузии прокомментировала сообщения о якобы готовящемся аресте. Она написала в социальных сетях, что это попытки властей запугать ее уголовным преследованием. Гуцул также заявила, что собирается провести в Кишиневе брифинг по прилете в Молдавию.

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      Никита Абрамов
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