На главу Гагаузии в аэропорту Кишинева накинулась толпа с оскорблениями

Полиция в аэропорту Кишинева оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул

В аэропорту Кишинева полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на выходе из зала прилета Гуцул ждали родственники и соратники. У некоторых были при себе цветы. Выходу Гуцул из аэропорта никто не препятствовал.

Ранее стало известно о возможном аресте Гуцул в молдавском аэропорту по возвращении из России. Об этом СМИ рассказал молдавский политик Илан Шор со ссылкой на информацию от инсайдеров.

В свою очередь глава Гагаузии прокомментировала сообщения о якобы готовящемся аресте. Она написала в социальных сетях, что это попытки властей запугать ее уголовным преследованием. Гуцул также заявила, что собирается провести в Кишиневе брифинг по прилете в Молдавию.