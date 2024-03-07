Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

Глава Гагаузии Гуцул намерена вернуться в Молдавию, несмотря на запугивание

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила о намерении вернуться в Молдавию, несмотря на попытки властей республики запугать ее уголовным преследованием. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится», — заявила Гуцул, обратившись к сторонникам. Политик также добавила, что по возвращении в страну планирует провести брифинг в Кишиневе.

Ранее стало известно, что Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Она также сообщила, что обсудила с ним политическую ситуацию в Молдавии.