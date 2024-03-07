В Молдавии заявили о возможном аресте главы Гагаузии

Молдавский политик Шор заявил о возможном аресте главы Гагаузии Гуцул

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул может быть арестована в Молдавии после возвращения из России. Об этом заявил молдавский политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Шора, молдавское правительство готовит арест Гуцул сразу после возвращения в страну из России. Предположительно, арест произойдет 7 марта.

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они (власти Молдавии — прим. «Ленты.ру») готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — заявил лидер партии «Шор». Он подчеркнул, что глава Гагаузии готова биться за интересы региона, несмотря ни на что.

6 марта Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Она сообщила, что обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

Ранее Гуцул сообщила о намерении вернуться в Молдавию, несмотря на попытки властей запугать ее. Она также добавила, что по возвращении в страну планирует провести брифинг в Кишиневе.