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16:13, 7 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о возможном аресте главы Гагаузии

Молдавский политик Шор заявил о возможном аресте главы Гагаузии Гуцул
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул может быть арестована в Молдавии после возвращения из России. Об этом заявил молдавский политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Шора, молдавское правительство готовит арест Гуцул сразу после возвращения в страну из России. Предположительно, арест произойдет 7 марта.

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они (власти Молдавии — прим. «Ленты.ру») готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — заявил лидер партии «Шор». Он подчеркнул, что глава Гагаузии готова биться за интересы региона, несмотря ни на что.

6 марта Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Она сообщила, что обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

Ранее Гуцул сообщила о намерении вернуться в Молдавию, несмотря на попытки властей запугать ее. Она также добавила, что по возвращении в страну планирует провести брифинг в Кишиневе.

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      Юрий Леонов
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