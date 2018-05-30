Кремль отреагировал на обвинения в причастности к убийству Бабченко

В Кремле считают верхом цинизма заявления Киева о причастности Москвы к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 30 мая.

«Это верх цинизма. На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают обвинения Киева в убийстве Бабченко в адрес России.

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Он также выразил надежду, что украинская сторона проведет настоящее, а «не показушное расследование».

Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье «умышленное убийство». По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, основная версия преступления — профессиональная деятельность.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убежден в причастности к убийству России.

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